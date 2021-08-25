لليوم الثالث على التوالي.. الاحتجاجات الشعبية تتصاعد ضد شركة الكهرباء التركية في ريف حلب

محافظة حلب: تظاهر العشرات من أهالي المناطق الخاضعة لنفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها، لليوم الثالث على التوالي، احتجاجًا على الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وارتفاع سعر الكيلوواط ساعي، من قبل إدارة الشركة التركية التي تغذي المنطقة بالطاقة الكهربائية، وفي سياق ذلك، رصد المرصد السوري تظاهر عشرات المدنيين في مدينة الباب بريف حلب أمام مبنى المجلس المحلي، احتجاجاً على سوء وضع الكهرباء بعد تواصل انقطاعها ما يقارب 48 ساعة متواصلة على أحياء المدينة.

وكان الأهالي في مدينة الباب بريف حلب الشرقي قد خرجوا في مظاهرة، ظهر أمس، أمام مقر الشركة التركية الخاصة، احتجاجًا على الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وعدم استطاعة الشركة تأمين حاجة الأهالي من الكهرباء.

وأغلق المتظاهرون الطرق المؤدية إلى مبنى الشركة، ورددوا شعارات “يلعن روحك يامدير الشركة ياحرامي”، في حين هرب مدير مدير الشركة وترك الموظفين في مواجهة المتظاهرين.

كما خرجت مظاهرة حاشدة في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، في 23 آب، أمام مقر الشركة التركية الخاصة التي تزود المدينة بالكهرباء، احتجاجًا على الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، حيث تنقطع يوميًا ما بين 5 إلى 6 ساعات، منذ بداية فصل الصيف الحالي، ورفع المحتجون لافتات كتب عليها ” لا يموت حق وراءه مطالب”، واتهم المتظاهرون الشركة التركية بسرقة أموال الشعب بدلاً عن خدمتهم، كما هتفوا عبارات تصف شركة الكهرباء بـ”الحرامية”، وطالبوا بانسحابها من المدينة وتحمل المجلس المحلي كامل المسؤولية.

وقبل نحو شهرين اجتمع وفد من المواطنين مع إدارة شركة الكهرباء للمطالبة بتخفيض سعر الكيلوواط ساعي وتجاوز مشاكل انقطاع التيار الكهربائي، وتلقى الوفد وعودًا بتخفيض سعر الكيلوواط ساعي إلى 73.5 قرش تركي، دون أن يتحقق شيء من وعودها، بسبب ما وصفته الشركة بظروف خارجة عن إرادتها.