لليوم الثالث على التوالي.. “التحالف الدولي” يجري تدريبات عسكرية في قواعده سورية

محافظة دير الزور: أجرت قوات “التحالف الدولي” تدريبات عسكريّة بالذخيرة الحية، لليوم الثالث على التوالي في قواعد ريف دير الزور، حيث دوت انفجارات ناجمة عن استخدام المدفعية والطيران قرب قاعدة معمل كونيكو شمال ديرالزور.

ويأتي ذلك، في إطار الاستعدادات العسكرية لقوات “التحالف الدولي” وقوات سوريا الديمقراطية لرفع الجاهزية تحسباً لأي هجمات.

وأشار المرصد السوري، أمس، إلى أن انفجارات عنيفة دوت في ريف دير الزور، ناجمة عن تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية لقوات “التحالف الدولي” وبمشاركة من قوات سوريا الديمقراطية في قاعدة “التحالف الدولي” بحقل العمر النفطي أكبر قواعده بسورية.

وأشار المرصد السوري أمس الأول، إلى أن طائرة حربية تابعة لـ”التحالف الدولي”، نفذت غارة على هدف متحرك “سيارة”، بالقرب من القاعدة العسكرية في معمل غاز كونيكو بريف ديرالزور الشمالي ضمن تدريبات تجريها قوات التحالف، استخدمت خلالها الأسلحة الثقيلة.