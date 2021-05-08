لليوم الثالث على التوالي.. القوات التركية تقصف مناطق انتشار القوات الكردية شمالي حلب

محافظة حلب: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، تجدد القصف البري التركي على مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي، حيث سقطت قذائف على كل من مرعناز والعلقمية وأماكن أخرى في ما يعرف بمنطقة “الشهباء”، ولا معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

ونشر المرصد السوري يوم أمس، أن القوات التركية عاودت قصفها البري على مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي، حيث رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، سقوط قذائف أطلقتها المدفعية التركية على مناطق في بيلونية وعين دقنة وشيخ عيس ضمن ما يعرف بمنطقة الشهباء، ما أدى لأضرار مادية دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري رصد أمس الخميس، قصفًا صاروخيًا نفذته القوات التركية، على مناطق شيخ عيسى وعين دقنة ومنغ ومحيط مدينة تل رفعت، ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.