لليوم الثالث على التوالي.. حركة معدومة للمعبر “الآمن” الذي افتتحته قوات النظام من ريف إدلب الشرقي

محافظة إدلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن المعبر “الآمن” الذي ادعت وسائل إعلام النظام بافتتاحه أمام المدنيين الراغبين بالخروج نحو مناطق سيطرة النظام انعدام للحركة لليوم الثالث على التوالي، دون تسجيل أي حالة خروج للمدنيين من المناطق الخاضعة لسيطرة “تحرير الشام” والفصائل.

وكان المرصد السوري قد أشار يوم أمس إلى انعدام الحركة في محيط “المعبر الإعلامي” الذي افتتحه النظام السوري أمام المدنيين الراغبين بالخروج من مناطق سيطرة الفصائل نحو مناطقه تحت مسمى “معبر آمن لخروج المدنيين” من منطقة سراقب في ريف إدلب الشرقي، المرصد السوري رصد ردود فعل ساخرة من بعض الأشخاص المتواجدين ضمن مناطق النظام حول افتتاح “المعبر الآمن” وعلقوا على الأمر بـ”لك لا يجو نحن منروح لعندن – انتوا افتحوا معبر بالعكس ولا تخافوا حتى تمثال صلاح الدين رح يهرب من سورية – جهزولن بطاقات ذكية مشان ينعموا بالحياة الكريمة” في إشار منهم إلى انعدام أدنى مقومات الحياة ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.

المرصد السوري أشار أيضا أمس الأول إلى أن منطقة سراقب الخاضعة لنفوذ النظام السوري وحلفائه في ريف إدلب الشرقي، تشهد هدوءًا نسبياً، ولا يوجد أي حركة عبور أو مرور لمدنيين من مناطق الفصائل وهيئة تحرير الشام إلى مناطق النظام السوري، بعد ترويج وسائل إعلام الأخير يوم أمس عن افتتاح معبر للمدنيين في المنطقة اعتباراً من يوم الاثنين.