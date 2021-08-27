لليوم الثالث على التوالي.. “دويلة الهول” تشهد ثالث عملية اغتيال بحق لاجئين عراقيين

محافظة الحسكة: قضى لاجئ من الجنسية العراقية صباح اليوم بعد تعرضه لإطلاق نار من قِبل مسلحين يرجح أنهم من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” أثناء تواجده في القسم الأول من المخيم،

والجدير بالذكر أن تعداد الجرائم منذ انتهاء المرحلة الأولى للحملة الأمنية بلغ 28 جريمة قتل، وهو مؤشر لا يدعو للتفاؤل وسط تخوف من عودة جرائم القتل للتصاعد في مخيم الهول.

وكن المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أشار يوم أمس إلى مقتل لاجئ عراقي أمام خيمته في القطاع الأول ضمن مخيم الهول بواسطة طلق ناري في الكتف والصدر من قبل مجهولون يرجح أنهم من أذرع تنظيم “الدولة الإسلامية”.

كما أشار المرصد السوري أمس الأول إلى مقتل لاجئة من الجنسية العراقية، جراء استهدافها من قبل مسلحين مجهولين يرجح أنهم من أذرع تنظيم “الدولة الإسلامية”، في الفيز الثالث في مخيم الهول.