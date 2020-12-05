لليوم الثالث على التوالي.. فرق الصيانة التابعة للنظام تتوجه إلى “محطة علوك” بحماية روسية-تركية.. والفصائل الموالية لتركيا تهدد بتوقيف الآبار 

تساهم القوات الروسية ونظيرتها التركية على عملية إصلاح الأعطال في محطة علوك المتوقفة عن تغذية مدينة الحسكة وأجزاء من أريافها بمياه الشرب منذ 72 ساعة فائتة.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن القوات الروسية ترافق عمال الصيانة التابعين لمؤسسات النظام السوري على مدى 3 أيام متتالية إلى قرية كسرى التي تعتبر الخط الفاصل مع مناطق “نبع السلام”، ثم يتوجه عمال الصيانة برفقة عربات تركية إلى محطة علوك لصيانة الأعطال الكهربائية والأسلاك الناقلة للتيار الكهربائي.

على صعيد متصل، هددت الفصائل الموالية لتركيا عمال الصيانة بتوقيف آبار المحطة عن ضخ المياه، في حال وصول كمية الكهرباء أقل من 10 ميغا واط.

مصادر المرصد السوري أكدت أن الأعطال المتكررة في خطوط نقل الكهرباء تسببها الحمولة الزائدة، حيث تسمح الفصائل الموالية لتركيا لأصحاب المشاريع الزراعية مقابل الرشوة استجرار الكهرباء بطريقة غير شرعية من خطوط نقل الكهرباء المخصصة للمحطة، لتشغيل غطاسات المياه خاصة، ما يتسبب بانهيار الشبكة الكهربائية بعد وصول قيمة الاستهلاك إلى نحو 10 ميغا واط، بينما لا تزيد قيمة استهلاك المحطة من الكهرباء 3.5 ميغا واط.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، منتصف أكتوبر/تشرين الأول الفائت، إيقاف عمل محطة علوك للمياه الواقعة بريف منطقة رأس العين (سري كانييه) عن العمل لساعات بسبب أعمال الصيانة.

ويذكر أن مناطق الحسكة وريفها شهدت استياءً شعبياً بسبب انقطاع مياه الشرب عنها.