لليوم الثالث على التوالي.. قوات “التحالف الدولي” تجري تدريبات عسكرية في حقل العمر شرق ديرالزور

محافظة دير الزور: سمع دوي انفجارات في قاعدة حقل العمر النفطي شرقي دير الزور وهي أكبر قواعد “التحالف الدولي” في سورية، نتيجة تدريبات عسكرية للقوات الأمريكية بالذخيرة الحية وعلى أهداف وهمية، في إطار رفع الجاهزية القتالية والقدرة على صد الهجمات المعادية.

ورصد المرصد السوري يوم أمس إجراء القوات الأمريكية، تدريبات عسكرية في قاعدة حقل العمر النفطي بريف دير الزور، وسط تحليق طائرات لـ”التحالف الدولي” في أجواء المنطقة.

وكان المرصد السوري أشار في 22 شباط الجاري إلى استهداف قاعدة حقل العمر حيث دوت انفجارات في القاعدة الأمريكية وهي أكبر القواعد في سورية، ناجمة عن هجوم للمجموعات المدعومة من إيران برشقة من الصواريخ.