لليوم الثالث على التوالي.. قوات النظام تحاول التسلل في جبل الزاوية وسط تمهيد مدفعي مكثف 

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفا مدفعيا نفذته قوات النظام والمسلحين الموالين لها، استهدف محاور قريتي الرويحة وبينين ومحيط دير سنبل والبارة في جبل الزاوية، تزامنا مع محاولة تسلل لقوات النظام على قرية بينين وذلك لليوم الثالث على التوالي.

ورصد المرصد السوري استمرار الاشتباكات العنيفة حتى ساعات الصباح الأولى، بين فصائل “الجبهة الوطنية للتحرير” من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، في محاولة تقدم ثانية نفذها الأخير على محور بينين بعد فشل محاولته الأولى مساء الأمس، وترافقت الاشتباكات مع قصف عنيف ومكثف، فيما تمكنت الفصائل بصد الهجوم مرة أخرى، وشاركت القوات التركية بذلك أيضا عبر قصف صاروخي طال مواقع قوات النظام.