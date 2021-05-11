لليوم الثالث على التوالي.. قوات سوريا الديمقراطية مدعومة بقوات التحالف الدولي تواصل حملتها الأمنية ضد “الدولة الإسلامية” في بادية دير الزور الشمالية

محافظة دير الزور: لليوم الثالث على التوال، تواصل قوات سوريا الديمقراطية مدعومة بقوات من التحالف الدولي والطيران، حملتها الأمنية ضد مناطق ينتشر بها مسلحو تنظيم “الدولة الإسلامية” تواصل قواتنا عمليتها الأمنية والعسكرية في منطقة وادي العجيج بريف دير الشمالي، وأطلقت قوات التحالف الدولي خلال ساعات الليل الفائت عددا من الصواريخ استهدفت مواقع في منطقة وادي العجيج والمخابئ وطرق التهريب التي كان يستخدمها التنظيم، تزامن ذلك مع استمرار الطائرات الحربية والمروحية تحليقها في أجواء المنطقة، لرصد تحركات عناصر التنظيم تزامنًا مع الحملة الأمنية.

وفي 9 مايو/أيار، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن كل من قوات سوريا الديمقراطية وقوات التحالف الدولي، نفذتا خلال الساعات القليلة الفائتة حملة أمنية ضد خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، في بادية دير الزور الشمالية، وتحديدا في بادية صور، حيث قام الطيران المروحي التابع للتحالف بإطلاق قنابل ضوئية في أجواء المنطقة وسط إطلاقه لصواريخ أيضاً، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن نتائج هذه العملية.