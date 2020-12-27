لليوم الثالث على التوالي.. محاور ريف حلب الشمالي تشهد اشتباكات وقصف متبادل بين القوات الكردية والفصائل الموالية لتركيا

محافظة حلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان: قصفت القواعد التركية بالمدفعية الثقيلة، قرى مرعناز وحربل والشيخ عيسى ضمن مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي، تزامناً مع اشتباكات متقطعة، بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، والقوات الكردية من جهة أخرى، على محاور قرية مرعناز، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وتشهد محاور ريف حلب الشمالي، اشتباكات وقصف متبادل لليوم الثالث على التوالي، بين القوات الكردية والفصائل الموالية لتركيا.

وكان المرصد السوري قد رصد، أمس، قصفاً تركياً استهدف محيط مطار منغ وتل رفعت ضمن مناطق نفوذ القوات الكردية بريف حلب الشمالي

ووثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 25 ديسمبر/كانون الأول، استشهاد طفل بطلق ناري طائش من مدفع رشاش ثقيل، على أطراف مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، تزامناً مع اشتباكات على محاور بلدة مرعناز بين القوات الكردية من جهة، والفصائل الموالية لتركيا.

كما قصفت القاعدة التركية بقذائف المدفعية، قرية مرعناز غربي مدينة إعزاز.