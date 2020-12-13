لليوم الثالث على التوالي.. محاور ريف حلب الشمالي تشهد قصفاً متقطعاً واشتباكات بين القوات الكردية والفصائل الموالية لتركيا 

محافظة حلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان: قصف القوات التركية والفصائل الموالية لها بالمدفعية الثقيلة، مساء اليوم، قرى عقلمية والمالكية ومرعناز التابعة لناحية شران ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمالي حلب، تزامناً مع اشتباكات متقطعة تجري بين القوات الكردية من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى على تلك المحاور، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

والجدير بالذكر أن محاور التماس في ريف حلب الشمالي تشهد اشتباكات وقصف متبادل بين القوات الكردية والفصائل الموالية لتركيا لليوم الثالث على التوالي، حيث قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها بالمدفعية الثقيلة، أمس، مواقع ضمن مناطق انتشار القوات الكردية، حيث سقطت قذائف على قرية صوغانكة التابعة لناحية شيراوا بريف عفرين شمالي حلب، تزامناً مع اشتباكات بين القوات الكردية من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، على عدة محاور بالمنطقة ذاتها، إضافة إلى قصف واشتباكات متقطعة على محور مرعناز جنوب مدينة إعزاز، دون ورود معلومات عن حجم الأضرار.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، أمس الاول، قصفاً مدفعياً نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها على قريتي مرعناز و عقلمية التابعتين لناحية شرا بريف عفرين ضمن مناطق انتشار الوحدات الكردية شمالي حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.