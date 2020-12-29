لليوم الثالث على التوالي.. محاور “نبع السلام” في ريف الحسكة تشهد قصفاً واشتباكات متبادلة تتسبب بنزوح أهالي قرية

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: قصفت القوات التركية محيط أبو راسين (زركان) ضمن مناطق نفوذ “قسد” بريف الحسكة، فيما رصد المرصد السوري اشتباكات على محور قرية الدردارة، بين “قسد” والفصائل الموالية لتركيا، تزامناً مع قصف مدفعي وصاروخي متبادل بين الطرفين، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وفي سياق ذلك، شهدت القرية حركة نزوح للسكان إلى مناطق أكثر أمناً.

وتشهد محاور ريف الحسكة اشتباكات وقصف متبادل بين “قسد” من جهة، والقوات التركية والفصائل الموالية لها من جهة أخرى، لليوم الثالث على التوالي.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، مساء أمس، قصفاً برياً مكثفاً نفذته القوات التركية في قاعدة باب الخير العسكرية على قرى دبجة وعنابية وخربة دخيل ونويحات وأطراف بلدة أبو راسين بريف الحسكة، تزامناً مع اشتباكات متبدلة مع قوات سوريا الديمقراطية على محاور ونقاط التماس، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري، في 27 ديسمبر/كانون الأول، عملية تسلل لقوات سوريا الديمقراطية إلى مواقع الفصائل الموالية لتركيا في موقعين بالقرب من قريتي طويلة وأم الكيف بريف تل تمر التابعة لمحافظة الحسكة، ما أدى إلى وقوع جرحى من فصيل السلطان مراد الموالي لتركيا، في حين دارت اشتباكات عنيفة بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، و”قسد” من جهة أخرى بالقرب من قرية ريحانية، تزامناً مع قصف مدفعي مكثف من قبل الفصائل الموالية لتركيا على مواقع “قسد” في المنطقة.