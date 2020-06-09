لليوم الثالث على التوالي.. مظاهرة لأبناء “جبل العرب” يطالبون برحيل بشار الأسد وإسقاط نظامه

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الثلاثاء، تجدد الاحتجاجات المناوئة للنظام السوري في مدينة السويداء لليوم الثالث عل التوالي، حيث خرج العشرات من أبناء جبل العرب بمظاهرة أمام مبنى محافظة السويداء ومن ثم جابوا شوارع المدينة، مرددين شعارات تطالب برحيل رئيس النظام “بشار الأسد” وإسقاط نظامه، وطالب المتظاهرون بتحسين الوضع المعيشي، كما رددوا عبارات “سوريا حرة والأسد جرثومة فيا – والشعب السوري واحد – حرية للأبد غصب عنك يا أسد”، بالإضافة لهتافات تطالب باقي المحافظات السورية بالخروج بمظاهرات منددة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس الاثنين، تجدد الاحتجاجات المناوئة للنظام السوري في مدينة السويداء، حيث خرج العشرات من أبناء جبل العرب بمظاهرة أمام مبنى محافظة السويداء وتوجهوا بعدها إلى سوق المدينة، وجدد المتظاهرون مطالبهم بإسقاط النظام وتحسين الوضع المعيشي، كما رددوا عبارات “عاشت سورية ويسقط بشار الأسد، والشعب السوري واحد”، كذلك عبر المحتجون عن تضامنهم من بلدات وقرى محافظة درعا التي تشهد طوق أمني من قبل قوات النظام والمسلحين الموالين لها