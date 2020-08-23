لليوم الثالث على التوالي.. مقاتلات الروس تواصل ضرباتها المكثفة على مواقع تنظيم “الدولة الإسلامية” في البادية السورية

لليوم الثالث على التوالي.. مقاتلات الروس تواصل ضرباتها المكثفة على مواقع تنظيم “الدولة الإسلامية” في البادية السورية

تواصل الطائرات الحربية الروسية ضرباتها الجوية المكثفة على مواقع انتشار تنظيم الدولة الإسلامية، في البادية السورية وذلك لليوم الثالث على التوالي، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان غارات مكثفة على مناطق ممتدة من ريف حمص الشرقي وريف الرقة الجنوبي والغربي وصولاً حتى ريف دير الزور.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم أمس، استمرار القصف الجوي من المقاتلات الروسية على مناطق انتشار خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في البادية السورية، ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن قوات النظام وبدعم من الروس تتحضر لشن حملة واسعة تستهدف خلالها بقايا تنظيم “الدولة الإسلامية” المنتشرة في البادية السورية، والممتدة من ريف حمص الشرقي وريف الرقة الجنوبي والغربي وصولاً إلى البادية الممتدة حتى ريف دير الزور.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان في 21 أغسطس، سرب من الطائرات الحربية الروسية، تحلق في أجواء البادية السورية بريفي حمص والسويداء، بالتزامن مع غارات جوية مكثفة تستهدف مواقع تنظيم “الدولة الإسلامية” الذي ينتشر ضمن مساحات واسعة هناك، حيث تشارك 7 طائرات حربية بعمليات القصف.