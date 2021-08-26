لليوم الثاني على التوالي.. أذرع تنظيم “الدولة الإسلامية” تنفذ عمليات اغتيال بحق لاجئين عراقيين في “دويلة الهول”

لليوم الثاني على التوالي.. أذرع تنظيم “الدولة الإسلامية” تنفذ عمليات اغتيال بحق لاجئين عراقيين في “دويلة الهول”

محافظة الحسكة: قُتل لاجئ عراقي أمام خيمته في القطاع الأول ضمن مخيم الهول بواسطة طلق ناري في الكتف والصدر من قبل مجهولون يرجح أنهم من أذرع تنظيم “الدولة الإسلامية”.

والجدير بالذكر أن تعداد الجرائم منذ انتهاء المرحلة الأولى للحملة الأمنية بلغ 27 جريمة قتل، وهو مؤشر لا يدعو للتفاؤل وسط تخوف من عودة جرائم القتل للتصاعد في مخيم الهول.

وكان المرصد السوري قد رصد، أمس، مقتل لاجئة من الجنسية العراقية، جراء استهدافها من قبل مسلحين مجهولين يرجح أنهم من أذرع تنظيم “الدولة الإسلامية”، في الفيز الثالث في مخيم الهول.