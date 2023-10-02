لليوم الثاني على التوالي.. أصحاب المحالّ التجارية يحتجون على رفع سعر المازوت بريف الحسكة

محافظة الحسكة: تجمع العشرات من أصحاب المحالّ التجارية في سوق بلدة عامودا بريف الحسكة لليوم الثاني على التوالي في الشارع العام ومن ثم توجهوا إلى مجلس الناحية واعتصموا أمامه احتجاجا على انقطاع كهرباء مولدة السوق ورفع سعر المازوت وطالبوا “الإدارة الذاتية” بإيجاد حل لهذه المشكلة التي ألحقت الضرر بأعمالهم.

وأشار المرصد السوري أمس إلى أن أصحاب عشرات المحلات التجارية، أغلقوا محالهم في سوق مدينة عامودا بريف مدينة الحسكة، احتجاجاً على رفع سعر مادة المازوت للمولدة الكهربائية الخاصة بالسوق، حيث عمد أصحاب المولدات على قطع التيار الكهربائي “الأمبيرات” على المحلات التجارية منذ ثلاثة أيام بسبب ارتفاع أسعار المازوت.