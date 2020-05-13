لليوم الثاني على التوالي.. أكثر من 40 حالة تسمم ضمن مخيمات شمال إدلب جراء “وجبات إفطار” مقدمة من “جمعيات خيرية”

لليوم الثاني على التوالي.. أكثر من 40 حالة تسمم ضمن مخيمات شمال إدلب جراء “وجبات إفطار” مقدمة من “جمعيات خيرية”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان لليوم الثاني على التوالي، حالات تسمم ضمن مخيمات الشمال بمحافظة إدلب، حيث جرى نقل نحو 40 مدني بينهم نساء وأطفال من مخيمات فرج الله والزيتون والتوحيد الواقعة في كللي شمال إدلب إلى المراكز الطبية والمشافي، وذلك نتيجة تناولهم لوجبات إفطار قُدمت إليهم من قبل “جمعيات ومنظمات خيرية”.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، نقل عشرات النازحين ضمن أحد مخيمات شمال إدلب إلى المشافي والمراكز الطبية خلال الساعات الفائتة، جراء تسمم غذائي.

حيث جرى نقل أكثر من 65 من النازحين غالبيتهم من النساء والأطفال من مخيم “رعاية الطفولة” بريف إدلب الشمالي، بعد تعرضهم لتسمم غذائي على خلفية تناولهم لوجبة إفطار كانت أحد “الجمعيات الخيرية” قد قدمتها لهم، وقالت مصادر المرصد السوري أن الطعام تم تجهيزه في ساعات الصباح الأولى ووضعه في أطباق من البلاستيك وتوزيعها على النازحين ضمن المخيم.