لليوم الثاني على التوالي.. احتجاجات شعبية في مدينة جرابلس للمطالبة بإسقاط المجلس المحلي

لليوم الثاني على التوالي.. احتجاجات شعبية في مدينة جرابلس للمطالبة بإسقاط المجلس المحلي

محافظة حلب: خرج مواطنون في مظاهرة بمدينة جرابلس لليوم الثاني على التوالي، للمطالبة بإسقاط المجلس المحلي، وتحسين الخدمات ورفض محاصصة المناصب في المدينة.

وتجمع المتظاهرون وسط المدينة ورفعوا علم الثورة السورية، مؤكدين على استمرار المظاهرات حتى تحقيق المطالب.

وأشار المرصد السوري أمس، إلى أن العشرات من مدنيين وموظفين في بلدية جرابلس ضمن مناطق عمليات “درع الفرات” بريف حلب الشمالي، تجمعوا للمطالبة بتحسين أوضاعهم وإقالة المستشار التركي المسؤول عن المجلس المحلي وأعضاء المجلس المحلي في جرابلس.

وبالمقابل، تظاهر العشرات من قاطني مخيم الجبل بريف جرابلس، ضد المجلس المحلي بسبب قطع الخبز عن المخيم ومطالبة قاطنيه النازحين بمغادرة المخيم، وهدد متظاهرون من المخيم “بهدم مبنى المجلس فوق رؤوس المسؤولين”.