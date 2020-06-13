لليوم الثاني على التوالي.. اشتباكات عنيفة بين الفصائل الموالية لأنقرة والقوات الكردية في ريف حلب الشمالي

لليوم الثاني على التوالي.. اشتباكات عنيفة بين الفصائل الموالية لأنقرة والقوات الكردية في ريف حلب الشمالي

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: تجددت الاشتباكات العنيفة على محور كفركلبين بريف حلب الشمالي، بين القوات الكردية المنتشرة في المنطقة من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان عمليات قصف واستهدافات متبادلة رافقت الاشتباكات، وسط معلومات عن مزيد من الخسائر البشرية في صفوف الطرفين

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، اشتباكات عنيفة اندلعت على محوري كفركلبين وكفر خاشر بريف حلب الشمالي، بين الفصائل الموالية لتركيا من طرف، والقوات الكردية المنتشرة في المنطقة هناك من جهة أخرى، ترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة