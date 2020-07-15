لليوم الثاني على التوالي.. الاشتباكات العنيفة تتجدد في ريف منبج الغربي بين “مجلس منبج العسكري” والفصائل الموالية لتركيا

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، منتصف ليل الأربعاء-الخميس، اشتباكات عنيفة بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، وقوات مجلس منبج العسكري من جهة أخرى، قرب قرية توخار الكبير في ريف مدينة منبج شرق حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء، اشتباكات عنيفة بين “مجلس منبج العسكري” من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى على محاور قرية الياشلي غرب مدينة منبج الواقعة بريف حلب الشمالي الشرقي.

وقصفت الفصائل الموالية لتركيا قريتي الياشلي وأم عدسة بقذائف المدفعية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.