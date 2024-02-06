لليوم الثاني على التوالي “التحالف الدولي” يدفع بتعزيزات عسكرية لقاعدته شمالي الحسكة

محافظة الحسكة: استقدمت قوات “التحالف الدولي” ولليوم الثاني على التوالي 15 شاحنة تحمل كتل اسمنتية ومواد لوجستية وطبية بالإضافة لمعدات عسكرية قادمة من معبر الوليد الحدودي مع إقليم “كردستان العراق” إلى قاعدة “التحالف الدولي” في تل بيدر شمالي الحسكة.

وتستمر التعزيزات البرية والجوية بالوصول إلى قواعد التحالف في شمال سوريا لتحصين القواعد من الاستهدافات التي تتعرض لها في إطار حملة الانتقام لغزة التي تتبناها ما تسمى “بالمقاومة الإسلامية” والميليشيات الإيرانية.

واستقدمت قوات “التحالف الدولي” أمس، تعزيزات عسكرية مؤلفة من 15 وتستمر التعزيزات البرية والجوية بالوصول إلى قواعد التحالف في شمال سوريا لتحصين القواعد من الاستهدافات التي تتعرض لها في إطار حملة الانتقام لغزة التي تتبناها ما تسمى “بالمقاومة الإسلامية” والميليشيات الإيرانية.