لليوم الثاني على التوالي.. الطيران الحربي الروسي يجدد غاراته الجوية على ريف إدلب

جدد الطيران الحربي الروسي غاراته الجوية على مناطق ريف إدلب لليوم الثاني على التوالي، حيث شن الطيران الحربي الروسي غارتين جويتين على أطراف قرية الشيخ يوسف بريف إدلب الغربي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وفي السياق، قصفت قوات النظام بقذائف المدفعية الثقيلة قريتي دير سنبل وبينين وبلدة أريحا بريف إدلب الجنوبي، وبلدتي سرمين والنيرب بريف إدلب الشرقي.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس إلى أن الطائرات الحربية الروسية، شنت 104 غارات جوية، بعد يوم واحد من استهداف الكلية الحربية بحمص الذي جرى في 5 تشرين الأول واتهام “الجماعات الإرهابية” بالوقوف خلف ذلك الاستهداف.

ومنذ السادس من تشرين الأول الجاري، استهدفت الطائرات الحربية 22 موقعا في منطقة “بوتين-أردوغان” (مدنية وتمركزات عسكرية)