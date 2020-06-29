لليوم الثاني على التوالي.. الفصائل الموالية لتركيا تقصف غرب منبج وتتسبب في إصابة مدني

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفا مدفعيا نفذته الفصائل الموالية لتركيا، استهدف قرية البوهيج الخاضعة لنفوذ “قسد” غرب مدينة منبج شرق محافظة حلب، ما أدى إلى إصابة مدني بجروح.

يذكر أن الفصائل الموالية لتركيا قصفت ريف منبج مساء أمس، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين قوات مجلس منبج العسكري التابع لـ”قسد” من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، على محاور قرى الياشلي وعرب حسن والتوخار في ريف منبج شرق محافظة حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.