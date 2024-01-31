لليوم الثاني على التوالي.. القوات الأمريكية تستقدم تعزيزات عسكرية عبر البر والجو إلى قاعدة خراب الجير بريف الحسكة

هبطت طائرة شحن أمريكية برفقة مروحية، في قاعدة خراب الجير بريف رميلان شمال الحسكة، وسط تحليق طائرات حربية في سماء المنطقة.

على صعيد متصل، وصل رتل مكون من 30 شاحنة ضم صهاريج وقود وشاحنات مغلقة تحمل معدات عسكرية ولوجستية إلى قاعدة خراب الجير، عبر معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق.

وأشار المرصد السوري مساء أمس إلى أن طائرة شحن للقوات الأمريكية تحمل على متنها معدات عسكرية ولوجستية برفقة طائرة مروحية هبطت في قاعدة خراب الجير بريف رميلان شمال الحسكة قادمة من العراق.

جاء ذلك بعد ساعات من استقدام قوات “التحالف الدولي” اليوم، قافلة عسكرية، مؤلفة من 38 شاحنة، من بين الشاحنات سيارتي “همر”، والبقية شاحنات مغلقة محملةً بمواد عسكرية ولوجستية وصناديق مغلقة قادمة من إقليم كردستان العراق باتجاه قاعدة تل بيدر على طريق M4 شمال الحسكة.