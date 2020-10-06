لليوم الثاني على التوالي.. القوات الأميركية تسير دورية عسكرية في محيط بلدة رميلان شمال شرقي الحسكة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الثلاثاء، تسيير القوات الأميركية لدورية جديدة لليوم الثاني على التوالي، في منطقة رميلان بريف الحسكة الشمالي الشرقي، حيث انطلقت الدورية من مطار رميلان الذي تتخذه القوات الأميركية كقاعدة لها، وتوجهت الدورية نحو بلدة القحطانية شرقي القامشلي.

ورصد المرصد السوري يوم أمس، دورية سيرتها القوات الأمريكية في محيط بلدة رميلان شمال شرق الحسكة، في إطار تحركاتها الاعتيادية في المنطقة، وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن عربات أمريكية قتالية من نوع “برادلي” كانت برفقة الدورية للمرة الأولى، دون معلومات عن سبب مشاركتها في الدورية، يأتي ذلك بعد أيام من قيام القوات الأمريكية باعتراض دورية روسية في المنطقة ومنعها من العبور ومتابعة طريقها في محيط رميلان بريف الحسكة