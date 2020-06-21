لليوم الثاني على التوالي.. القوات التركية تقصف مواقع قوات النظام و”قسد” في عين عيسى 

استهدفت القوات التركية المتمركزة في مناطق “نبع السلام”، أطراف اللواء 93 التابع لقوات النظام في عين عيسى.

كما استهدفت بعدة قذائف حاجزا لقوى الأمن الداخلي في المدينة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكانت “قسد” استهدفت بالمدفعية الثقيلة، أمس، مواقع القوات التركية والفصائل الموالية لها في قرية كورمازا شمال الرقة.

كما ردت القوات التركية على مواقع قوات “قسد” في محيط مدينة عين عيسى، واستهدفت بعدة قذائف حاجزا أمنيا، وصوامع عين عيسى شمال محافظة الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية