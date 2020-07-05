لليوم الثاني على التوالي.. القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان ريفي عين عيسى وتل أبيض شمال الرقة

قصفت الجيش التركي من داخل الحدود التركية قرية هوشان في ريف عين عيسى، واستراحة صقر، ما أدى إلى وقوع أضرار واحتراق محطة وقود في القرية.

وطال القصف محاور القتال الممتدة من ريف عين عيسى حتى ريف تل أبيض الغربي.

وفي سياق ذلك، قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها، قرى تل الدبس وخربة بقر وقزعلي وكور حسن وأبو حية في ريف تل أبيض الغربي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، قصفا مدفعيا وبقذائف الهاون نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف قرية كور علي في ريف تل أبيض الغربي شمال محافظة الرقة.