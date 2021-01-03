لليوم الثاني على التوالي.. القوات التركية تقصف تمركزات لقوات النظام في مدينة سراقب شرقي إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية المتمركزة في معسكر المسطومة، استهدف تمركزات لقوات النظام في مدينة سراقب شرقي إدلب، تزامن ذلك مع قصف صاروخي نفذته فصائل “الفتح المبين” استهدف مواقع النظام في قُرى البركة وحزارين والملاجة، لترد قوات النظام البرية بقصف صاروخي، استهدف بلدتي كنصفرة والفطيرة في جبل الزاوية جنوبي إدلب، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وأشار المرصد السوري صباح اليوم، إلى أن، فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” قصفت بالقذائف الصاروخية، مناطق سيطرة قوات النظام على محاور التماس بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، فيما جددت قوات النظام قصفها الصاروخي بعد منتصف ليل السبت – الأحد وفجر اليوم، مستهدفة بلدات وقرى ضمن جبل الزاوية وسهل الغاب، ولا معلومات عن خسائر بشرية، كما حلقت طائرات استطلاع في أجواء المنطقة خلال الساعات الفائتة.