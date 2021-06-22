لليوم الثاني على التوالي.. القوات التركية والفصائل الموالية تقصفان قرى ريف تل أبيض شمالي الرقة

محافظة الرقة: أصيب مواطن جراء قصف مدفعي نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، على قرية زنوبيا بريف تل أبيض الغربي شمالي الرقة.

كما تجدد القصف البري لليوم الثاني على التوالي على ريف تل أبيض وطال كل من قرى “صوان وخربة بقر وكور حسن وصليبي.

وكانت القوات التركية والفصائل الموالية لها قد قصفت، أمس، مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف مدينة تل أبيض الغربي، شمالي الرقة، حيث طال القصف الجديد قرى قزعلي وسليب ومبعوجة وقران، في حين أصيب عنصر في قوات النظام بالقصف على الريف الغربي، إذ تتواجد قوات النظام في تلك القرى أيضاً، وكان نشطاء المرصد السوري في ريف الرقة الشمالي، رصدوا قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، على مناطق في قرى كور حسن وصوان وعريضة ولقلاقو وخربة بقر وزنوبيا وبير زنار الخاضعة لنفوذ قوات سوريا الديمقراطية، بريف مدينة تل أبيض الغربي، شمالي الرقة، ما أدى لأضرار مادية.