لليوم الثاني على التوالي.. القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان قرى تل تمر

محافظة الحسكة: قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها بالمدفعية الثقيلة، قرية الدردارة في ريف تل تمر التابعة لمحافظة الحسكة، وذلك لليوم الثاني على التوالي، وسط إطلاق قنابل ضوئية فوق محاور ونقاط التماس مع قوات سوريا الديمقراطية، دون ورود معلومات عن وجود خسائر بشرية حتى الآن.

وكانت القوات التركية والفصائل الموالية لها قد صفوا بالأسلحة الثقيلة قرى الدردارة والكوزلية والخشمة والطريق الواصل بين تل تمر وأبو راسين “زركان” في ريف تل تمر التابعة لمحافظة الحسكة.

كما قصفت قوات سوريا الديمقراطية مواقع القوات التركية والفصائل الموالية لها في مناطق “نبع السلام” في الجهة المقابلة لمناطقها بريف الحسكة.