لليوم الثاني على التوالي.. القواعد التركية في ريف حلب تقصف قرى ومواقع ضمن مناطق انتشار القوات الكردية

لليوم الثاني على التوالي.. القواعد التركية في ريف حلب تقصف قرى ومواقع ضمن مناطق انتشار القوات الكردية

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: قصفت القاعدة التركية المتمركزة في بلدة كلجبرين بريف حلب الشمالي بعشرات القذائف المدفعية، أطراف تل رفعت ومحيط مطار منغ العسكري وحربل وحصية والسد ومزارع أم حوش، ومواقع في ناحية شيراوا ما بين صوغانة و أقيبة، ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ويأتي هذا الاستهداف، لليوم الثاني على التوالي، حيث كانت القواعد العسكرية التركية في منطقة “درع الفرات” قد استهدفت، أمس، محيط مطار منغ العسكرية ومنطقة تل رفعت ومحور مرعناز والشيخ عيسى ضمن مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وقصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها، أمس الأول، محيط بلدة تل رفعت وقرية شيخ عيسى وبيلونية وعلقمية ضمن مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي.

وجاء ذلك، بعد مقتل عنصر من الفصائل الموالية لتركيا، حيث كان المرصد السوري قد وثق، قبل قليل، مقتل عنصر من الفصائل الموالية لتركيا، جراء الاشتباكات العنيفة بالرشاشات الثقيلة والمدفعية على محور بلدة كفرخاشر بريف حلب، بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، والقوات الكردية من جهة أخرى، إثر محاولة تسلل الأخيرة على مواقع متقدمة للفصائل الموالية لتركيا.

على صعيد متصل، قصفت القاعدة التركية في قرية توخار الصغير بالمدفعية الثقيلة، محيط قرية الجات شمال منبج في ريف حلب الشرقي.

ورصد المرصد السوري في 8 آذار، قصفًا من القواعد العسكرية التركية المتمركزة في مناطق “درع الفرات”، على محيط مطار منغ العسكري ضمن مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي.