لليوم الثاني على التوالي.. المقاتلات الروسية تستهدف حرش بسنقول في الريف الإدلبي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الأربعاء، تحليقا لطائرات حربية روسية في أجواء محافظة إدلب، حيث شنت غارتين على الأقل على حرش بسنقول بريف إدلب، دون معلومات عن الخسائر البشرية، وسط تحليق مستمر لتلك الطائرات ولطيران الاستطلاع، وكان المرصد السوري نشر أمس، أن الطائرات الحربية الروسية شنت غارات بالصواريخ والقنابل العنقودية على حرش بسنقول بريف إدلب الغربي، والذي تتخذه الفصائل الجهادية منطقة مقرات عسكرية، كما يتواجد بالقرب من الموقع المستهدف مخيمات عشوائية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري وثق، في 21 آذار الفائت، مقتل شخص وسقوط جرحى بالإضافة إلى تضرر منشآت تابعة لشركة استيراد المحروقات “وتد”، واندلاع النيران في مراكز ومحطات وقود تابعة لها، جراء الغارات التي نفذتها طائرة حربية روسية عند محيط مدينة سرمدا بريف إدلب الحدودية مع لواء إسكندرون.