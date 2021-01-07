لليوم الثاني على التوالي.. انقطاع شبكة الاتصالات عن محافظة دير الزور بسبب تعرض الشبكة لأعمال تخريبية من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري، لليوم الثاني على التوالي، انقطاع شبكة الاتصالات عن كامل محافظة دير الزور، بسبب تعرض أبراج الاتصالات بالقرب من مدينة تدمر لأعمال تخريبية من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” المنتشرة في المنطقة.

وأشار المرصد السوري في 5 يناير/كانون الثاني، إلى تنفيذ المقاتلات الروسية لأكثر من 20 ضربة جوية منذ ساعات الصباح الأولى ليوم الثلاثاء، على مواقع انتشار خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” بالقرب من فيضة ابن موينع ببادية الميادين بريف ديرالزور الشرقي، وأشار المرصد السوري مساء الأمس، إلى أن قوات النظام تواصل أعمالها في تمشيط البادية السورية الممتدة من ريف حماة الشرقي وصولاً إلى محافظتي الرقة ودير الزور شمالاً، وسط ظروف صعبة ومواجهات واشتباكات عنيفة مع عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وكان عناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية” قد استهدفوا، في الثالث من يناير/كانون الثاني، حافلة وسيارات وصهاريج وقود على طريق دمشق-الرقة قرب منطقة وادي العزيب، ما أدى إلى مقتل 12 من قوات النظام، بالإضافة إلى 3 مواطنين بينهم طفلة، وإصابة أكثر من 16 شخص بينهم 4 مدنيين.