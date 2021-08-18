لليوم الثاني على التوالي.. تعثر المفاوضات في الجولة الثانية من مفاوضات درعا

لليوم الثاني على التوالي.. تعثر المفاوضات في الجولة الثانية من مفاوضات درعا

محافظة درعا: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، انتهاء جولة المفاوضات الثانية في درعا، دون التوصل لاتفاق على بنود الخطة الروسية.

وجرى الاجتماع بين اللجنة الأمنية التابعة للنظام ولجان التفاوض في درعا برعاية القوات الروسية، على بنود من الخطة الروسية، وذلك لليوم الثاني على التوالي، دون التوصل لتوافق بين الأطراف.

وكان المرصد السوري قد رصد، أمس، تعثر المفاوضات في درعا، بعد اجتماع ضم لجان التفاوض في درعا مع القوات الروسية وضباط من قوات النظام.

وكانت قوات النظام قد استقدمت، تعزيزات عسكرية إلى ريف درعا الغربي، حيث تمركزت في تل السمن وقرية الطيرة شمال مدينة طفس.

وفي سياق متصل، استولت قوات النظام على منازل المواطنين، وحولتها إلى نقاط عسكرية، ونشرت قواتها عند “حاجز العنفة” قرب تل السمن في ريف درعا الغربي.

كما نشرت قوات النظام مقاتليها عند جسر بلدة قرفا وفوق جسر بلدة نامر، وعززت الحاجزين بعربات مصفحة وأسلحة ثقيلة، تزامنًا مع انتشار أمني كثيف على الأتوستراد الدولي من جسر مدينة ازرع باتجاه بلدة أم المياذن في ريف درعا الشرقي.

وكانت قوات النظام قد قصفت، أحياء درعا البلد المحاصرة بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة.

في سياق متصل، دارت اشتباكات، بعد منتصف ليل الاثنين-الثلاثاء، بين مسلحين محليين من أبناء درعا البلد من جهة، وقوات النظام من جهة أخرى، على أطراف الأحياء المحاصرة في درعا البلد.

على صعيد متصل، قصفت قوات النظام بلدة صيدا وبلدة أم المياذن في ريف درعا الشرقي بقذائف الهاون، وذلك بعد هجوم بالأسلحة الرشاشة لمسلحين محليين من أبناء المنطقة على حاجز لقوات النظام في صيدا.

وتتمثل خارطة الحل الروسي، بوقف إطلاق النار، وخروج المدنيين المحاصرين في درعا البلد وتسليم السلاح.