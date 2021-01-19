لليوم الثاني على التوالي.. تفجيرات ميليشيا “فاطميون” تثير ذعر الأهالي في دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: هزت انفجارات عنيفة منطقة دير الزور، لليوم الثاني على التوالي، وأفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأنها ناجمة عن قيام المسلحين الموالين للنظام وميليشيا “لواء فاطميون” بتفجير ذخائر وأسلحة تابعة لها من مخلفات القصف الإسرائيلي على محيط مدينة دير الزور في 13 من الشهر الجاري، حيث سمعت أصوات انفجارات عنيفة جداً في المنطقة وهو ما خلق حالة من الرعب والذعر لدى الأهالي، وكانت الذخيرة قد باتت بحكم المتلفة بعد القصف الإسرائيلي إلا أنها لم تنفجر حينها وهو ما دفع الميليشيات لتفجيرها اليوم.

وأشار المرصد السوري أمس، إلى أن انفجارات هزت منطقة دير الزور، ناجمة عن قيام ميليشيا “فاطميون” الأفغانية والموالية لإيران، بتفجير مخلفات حرب قرب منطقة الرواد غربي مركز مدينة دير الزور.

ونشر المرصد قبل أيام، أن الميليشيات الموالية لإيران عمدت إلى إنزال راياتها وأعلامها من أعلى مقراتها في منطقة الميادين بريف دير الزور الشرقي، ورفعت عوضاً عنها رايات وأعلام تابعة للنظام السوري، وسط معلومات عن قيام المليشيات بأمر مماثل في البوكمال ومدينة دير الزور، يأتي ذلك في إطار إعادة التمركز والتموضع التي تقوم به الميليشيات بعد الضربة الإسرائيلية الأخيرة وفي ظل تصاعد الاستهدافات الإسرائيلية عليها.