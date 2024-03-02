لليوم الثاني على التوالي.. خلايا “التنظيم” تهاجم مبنى قيادة لـ”قسد” في مدينة البصيرة شرق ديرالزور

لليوم الثاني على التوالي.. خلايا “التنظيم” تهاجم مبنى قيادة لـ”قسد” في مدينة البصيرة شرق ديرالزور

محافظة دير الزور: استهدف مسلحون من خلايا “التنظيم” بـ 3 قذائف ” أربيجي”، مبنى قيادة ” قسد” في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، أعقب الهجوم اندلاع اشتباكات مسلحة بين الطرفين، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية وحجم الأضرار المادية حتى اللحظة.

ويأتي هذا الهجوم لليوم الثاني على التوالي حيث هاجم ليلة أمس أفراد خلية من تنظيم “الدولة الإسلامية، بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية الموقع ذاته، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وأحصى المرصد السوري 48 عملية قامت بها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” منذ مطلع العام 2024، تمت عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات، ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فقد بلغت حصيلة القتلى جراء العمليات آنفة الذكر 26 قتيل، هم: 14 من قوات سوريا الديمقراطية ومن قوى الأمن الداخلي وتشكيلات عسكرية أخرى عاملة في مناطق “الإدارة الذاتية”، و3 من التنظيم، و4 حراس يعملون مع “الإدارة الذاتية” و4 مدنيين بينهم طفل.

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 38 عملية في دير الزور أسفرت عن مقتل 9 من العسكريين و3 مدنيين بينهم طفل و1 من التنظيم

– 5 عمليات في الحسكة أسفرت عن مقتل 3 من العسكريين، و2 من التنظيم، و1 مدني

– 5 عمليات في الرقة، أسفرت عن مقتل 3 من العسكريين و 4 حراس منشآت مدنية تابعة لـ”الإدارة الذاتية”