لليوم الثاني على التوالي.. طائرات يرجح أنها أمريكية تستهدف مواقع للميليشيات المدعومة من إيران في الميادين

لليوم الثاني على التوالي.. طائرات يرجح أنها أمريكية تستهدف مواقع للميليشيات المدعومة من إيران في الميادين

دوت 3 انفجارات في مدينة الميادين بريف دير الزور، نتيجة استهداف طائرة يرجح أنها أمريكية، نقاط عسكرية للميليشيات الموالية لإيران في محيط مدينة الميادين ومزار عين علي، حيث تعتبر تلك المواقع تمركزات كبيرة للميليشيات.

يشار إلى أن الاستهداف لليوم الثاني على التوالي لمواقع الميليشيات في المدينة، وجاء بعد استهداف قاعدة امريكية بحقل العمر بريف دير الزور.

وأشار المرصد السوري، أمس، إلى أن طائرات مسيرة يرجح أنها للقوات الأمريكية شنت ضربات استهدفت مزرعة في منطقة الشبلي قرب مدينة الميادين بريف دير الزور، حيث تستخدمها ميليشيا الإمام الصادق التابعة للحرس الثوري الإيراني، لتخزين الصواريخ.

كما استهدفت الطائرات موقعا فارغا كان يستخدم لتدريب عناصر الحرس الثوري الإيراني، دون وقوع إصابات

وقتل سائق صهريج باستهداف مباشر أثناء تواجده على طريق قاعدة عين علي، حيث يتواجد منصة لإطلاق صواريخ.

وفي 9 شباط، استهدفت طائرة مسيّرة يرجح أنها أمريكية نقطة عسكرية تابعة لميليشيا “الحرس الثوري” الإيراني في أطراف بلدة السكرية بريف البوكمال شرقي دير الزور.