لليوم الثاني على التوالي.. قوات النظام تهاجم مواقع الفصائل في سهل الغاب شمال غربي حماة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على أماكن في الحلوبة والفطيرة وأطراف البارة وسفوهن وكنصفرة وفليفل وبينين والرويحة بريف إدلب الجنوبي، كما تجددت الاشتباكات على محور العنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة، بين الفصائل من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى في محاولة تقدم جديدة للأخير، تمكنت الفصائل من إفشالها أيضاً، وذلك لليوم الثاني على التوالي، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري رصد أمس، قصفًا صاروخيًا مكثفًا تنفذه قوات النظام، منذ الصباح وحتى قبيل عصر الثلاثاء، على مناطق متفرقة من جبل الزاوية، في ريف إدلب الجنوبي، أبرزها الفطيرة وسفوهن وكنصفرة والرويحة وبينين وفليفل وأطراف البارة بالإضافة إلى سقوط عدة قذائف صاروخية على محيط النقطة التركية ببلدة النيرب بريف ادلب الشرقي، بالتزامن مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء منطقة “خفض التصعيد”، ووصل عدد القذائف الصاروخية منذ الصباح إلى أكثر من 225 قذيفة صاروخية ومدفعية، في حين استهدفت فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” براجمات الصواريخ تمركزات النظام في كل من سراقب ومرديخ شرقي إدلب