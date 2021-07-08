لليوم الثاني على التوالي.. قوات النظام تستهدف محيط نقطة تركية جنوبي إدلب

محافظة إدلب: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، سقوط قذائف صاروخية أطلقتها قوات النظام على مناطق في محيط النقطة العسكرية التركية في منطقة بليون بجبل الزاوية، في ريف إدلب الجنوبي، كما قصفت قوات النظام أيضا مناطق أخرى في جبل الزاوية، وسهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، فيما استهدفت هيئة تحرير الشام مواقع لقوات النظام والميليشيات الموالية لها في كفرنبا بريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وأشار المرصد السوري أمس، إلى سقوط عدد من القذائف المدفعية على محيط النقطة التركية في قرية قوقين جنوبي إدلب، مصدرها قوات النظام البرية، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية، تزامن ذلك مع تحليق لطائرة استطلاع روسية في أجواء المنطقة، كما قصف فصائل “الفتح المبين” تمركزات النظام في معسكر جورين غربي حماة بالقذائف الصاروخية.