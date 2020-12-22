لليوم الثاني على التوالي.. وقفات احتجاجية في ريف دير الزور الشرقي ضد قرار “الحماية الذاتية” بالتجيد الإلزامي للمدرسين

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وقفات احتجاجية نظمها المعلمون في قُرى وبلدات غرانيج والجرذي والبحرى وسويدان جزيرة في ريف دير الزور الشرقي، تعبيراً عن رفضهم لقرار “الحماية الذاتية” بالتجنيد الإلزامي للمدرسين في ريف دير الزور.

ونشر المرصد السوري يوم أمس، أن وقفة احتجاجية نفذها عدد من المعلمين من المجمع التربوي في البصيرة وأولياء أمور الطلاب، داخل مدرسة المحدثة في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، ضد قرار “الحماية الذاتية” بالتجنيد الإلزامي للمدرسين، ومن ثم تظاهر المعلمون وذوي الطلاب في شوارع مدينة البصيرة، رافعين لافتات كُتب عليها ” إلى من يهمه الأمر.. تجنيدكم دليل فشلكم في القيادة – لا وألف لا للتجنيد الإلزامي – نحن بحاجة إلى معلمينا – الطبيب في مشفاه والمعلم في مدرستة وكل موظف في مكتبه والعسكري في محرسه”، وتشهد عموم مناطق قسد بريف دير الزور استياءًا شعبياً على خلفية قرار التجنيد الإلزامي للمدرسين.

ونشر المرصد السوري أمس الأول، أن قيادة اقليم ديرالزور لقوات “الحماية الذاتية” – “مركز انضباط الحماية” أبلغ المجمعات التربوية ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية في ريف ديرالزور، بأسماء عشرات المعلمين المطلوبين للتجنيد الإلزامي في صفوف قوات “الدفاع الذاتي”، وتم توزيع التبليغات للمدرسين المطلوبين وتهديدهم بالفصل في حال لم يراجعوا مراكز “الحماية الذاتية” خلال مدة ثلاثة أيام، وبدأت لجنة “الدفاع و الحماية الذاتية” بفرض التجنيد الإلزامي في ديرالزور على العاملين في دوائر مجلس ديرالزور المدني .