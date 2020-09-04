لليوم الثاني على التوالي.. وقفة احتجاجية في درعا البلد تطالب بالكشف عن مصير المعتقلين لدى النظام السوري

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد ظهر اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية جديدة شهدتها منطقة درعا البلد بمدينة درعا، وذلك للمطالبة بالمعتقلين في سجون النظام السوري والكشف عن مصيرهم، وكان المرصد السوري أشار مساء أمس، إلى خروج العشرات من أهالي درعا البلد في وقفه احتجاجيه، اليوم، للمطالبة بكشف مصير المعتقلين في سجون النظام.

كما اتهم المتظاهرون قوات النظام بعمليات الخطف التي تشهدها محافظة درعا.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، أمس، احتجاجات شعبية في مدينة الحراك في ريف درعا، حيث قطع متظاهرون الطرقات وحرقوا الإطارات المطاطية، وحاصر عدد من شباب المدينة حاجزا يتبع لشعبة المخابرات الجوية هناك، وذلك ردا على اعتقال قوات النظام لرجل مسن يبلغ من العمر 70 عاما، أثناء ذهابه إلى مدينة أزرع، وسط مطالبات من المتظاهرين بالإفراج عنه فورا.