لليوم الثاني على للتوالي.. طائرات حربية روسية تقصف ريف إدلب 

نفذت الطائرات الحربية الروسية 3 غارات على ريف إدلب الغربي، حيث استهدفت محيط معمل السكر في مدينة جسر الشغور، وأطراف قرية الكفير في الريف الجنوبي للمدينة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ويأتي ذلك لليوم الثاني على التوالي بعد توقف الغارات الروسية منذ 19 أكتوبر.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، أمس، تنفيذ الطائرات الحربية الروسية لثلاثة غارات جوية على محوري البارة وكنصفرة في جبل الزاوية جنوبي إدلب. وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان في الـ 19 من أكتوبر/تشرين الأول الحالي، إلى أن المقاتلات الروسية شنت 3 غارات جوية على الأقل، استهدفت خلالها محيط النقطة العسكرية التركية في البارة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، وجرى الاستهداف على بعد أمتار من النقطة.