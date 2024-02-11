لليوم الخامس على التوالي.. الطائرات الحربية الروسية تجدد استهدافها مواقع يتوارى ضمنها عناصر “التنظيم” في البادية السورية

لليوم الخامس على التوالي.. الطائرات الحربية الروسية تجدد استهدافها مواقع يتوارى ضمنها عناصر “التنظيم” في البادية السورية

شنت المقاتلات الحربية الروسية غارات جوية جديدة لليوم الخامس على التوالي استهدفت مواقع يختبئ فيها عناصر خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في بادية تدمر بريف حمص الشرقي، وبادية دير الزور، وذلك بعد تصعيد خلايا “التنظيم” من هجماتها ضد مواقع قوات النظام والدفاع الوطني في البادية السورية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، مقتل 5 عناصر من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، نتيجة اندلاع اشتباكات قوية دارت بين أفراد “التنظيم” من جهة، وبين الميليشيات الموالية للنظام وإيران من جهة أخرى، إثر محاولة الخلايا التسلل لإحدى النقاط العسكرية بمحيط حقل أراك للغاز شمال شرقي مدينة تدمر.

وفي 9 شباط الجاري، نفذت المقاتلات الحربية الروسية ضربات جوية جديدة ضد مواقع يتوارى ضمنها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، في باديتي الرصافة ودير الزور في عمق البادية السورية، حيث دوت انفجارات عدة في المناطق المستهدفة، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.