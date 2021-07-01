لليوم الخامس على التوالي.. “محطة علوك” خارج الخدمة وأكثر من مليون نسمة بلا مياه في الحسكة



محافظة الحسكة: لا تزال محطة علوك التي تغذي مدينة الحسكة ومناطق في ريفها متوقفة عن العمل لليوم الخامس على التوالي، منذ 26 حزيران الفائت، في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وتزايد الحاجة على استهلاك المياه.

مصادر المرصد السوري، أفادت بأن سبب توقف محطة علوك يعود إلى الأعطال الفنية في شبكة الكهرباء، وانهيار بعض العوازل والفواصم والموصلات الكهربائية، التي سببها الاستجرار الزائد والعشوائي للشبكة الكهربائية، في ريف الحسكة ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا.

ويؤمن المواطنون احتياجاتهم من مياه الشرب، عن طريق شراء صهاريج غالبًا ما تكون ملوثة، تسبب التسمم والالتهاب المعوي، في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

يذكر أن “محطة علوك” تسيطر عليها القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف رأس العين بريف الحسكة، بينما تضخ مياه الشرب إلى ما يزيد عن مليون نسمة في مدينة الحسكة وريفها، مقابل استجرار الكهرباء من محطة السويدية الواقعة ضمن مناطق نفوذ “قسد”، وفق اتفاقية مبرمة بين تركيا وروسيا في وقت سابق.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان في محافظة الحسكة قد أفادوا، السبت 26 حزيران الفائت، بأن القوات التركية أوقفت محطة علوك للمياه بشكل كامل، وهو ما أدى لانقطاع المياه عن مدينة الحسكة ومناطق بمحيطها وريفها، وأضاف نشطاء المرصد السوري بأن المياه كانت ضعيفة جداً خلال الأيام الـ 11 الفائتة، ولا تصل إلى كامل أحياء الحسكة.

وكان المرصد السوري رصد في 27 نيسان الفائت، دورية روسية توجهت إلى من منطقة الأسدية قادمة من القامشلي وبرفقتها “عمال وفنيين لصيانة الكهرباء” تابعين للهلال الأحمر السوري، حيث دخل ورشة الصيانة إلى مناطق نفوذ الفصائل بريف الحسكة بحماية من القوات التركية، وتوجهوا إلى محطة علوك للمياه الواقعة بريف رأس العين (سري كانييه) لإجراء إصلاحات في المحطة المسؤولة عن تغذية مدينة الحسكة وقرى بريفها بمياه الشرب.