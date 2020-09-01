لليوم الرابع على التوالي.. تحرير الشام تواصل اعتقال جهادي فرنسي بارز برفقة 5 جهاديين آخرين من جنسيات أجنبية

تواصل هيئة تحرير الشام اعتقال 6 من الجهاديين الأجانب لليوم الرابع على التوالي، دون معرفة أسباب اعتقالهم حتى اللحظة، حيث كانت تحرير الشام اعتقلت في الـ 29 من الشهر الفائت، جهادي فرنسي بارز من أصول إفريقية وهو قائد “كتيبة الغرباء” بالإضافة لـ 5 جهاديين آخرين من جنسيات أجنبية مختلفة.

وكان المرصد السوري أشار قبل أيام، إلى أن هيئة “تحرير الشام” استنفرت قواتها في بلدة حارم الواقعة عند الحدود مع لواء اسكندرون في ريف إدلب، واعتقلت ستة جهاديين بعد مداهمة مقراتهم ومنازلهم، وهم من جنسيات غير سورية.