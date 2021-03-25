 لليوم الرابع على التوالي.. قوات النظام تغلق معبرين يصلون مناطقها بمناطق قسد في الرقة على خلفية الخلاف الروسي-الإيراني

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن معبري الطبقة والرقة اللذين يربطان مناطق سيطرة النظام السوري بمناطق سيطرة قسد في محافظة الرقة، لايزالان مغلقان لليوم الرابع على التوالي من جهة النظام، أمام الحركة المدنية والتجارية، على خلفية الخلاف الروسي مع الفرقة الرابعة العاملة تحت الجناح الإيراني بما يتعلق بالإشراف على شحنات النفط القادمة من سيطرة قسد، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن قوات النظام تمنع عبور الشاحنات حتى هذه اللحظة، ونشر المرصد السوري يوم أمس، أن المعبرين اللذين يصلان مناطق النظام بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، بمحافظة الرقة، أغلقا منذ ثلاثة أيام بسبب وجود خلاف بين القوات الروسية من جهة، وقوات “الفرقة الرابعة” المؤتمرة من إيران من جهة أُخرى، وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن القوات الروسية طلبت من “الفرقة الرابعة” أن تكون شحنات النفط القادمة من مناطق قوات سوريا الديمقراطية، تحت أمرتهم و إشرافهم المباشر والكامل، إلا أن “الفرقة الرابعة” رفضت طلب الروس، الأمر الذي أدى إلى نشوب خلاف فيما بينهم، والذي تسبب بإغلاق المعبرين لليوم الثالث على التوالي، من جهة النظام أمام حافلات نقل المدنيين وصهاريج النفط والشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والبضائع.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، نشر أمس الأربعاء، أن حواجز النظام الأمنية، تواصل إغلاقها لمعبرين يصلان مناطقها بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في محافظة الرقة، أمام حافلات نقل المدنيين والشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والبضائع، وسط ظروف مأساوية للمدنيين العالقين على المعابر، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، افتراش المدنيين العالقين على المعابر الأراضي الواقعة قرب حواجز النظام، بانتظار السماح لهم بالعبور.

كما أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم أمس الأول، إلى أن قوات النظام أغلقت معبرين يصلان مناطقها بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في محافظة الرقة، حيث أغلقت قوات النظام معبر يقع غرب الطبقة ويبعد نحو 40 كم عن مركز مدينة الرقة، من قرية البوعاصي الواقعة تحت سيطرة قسد وقرية شعيب الذكر الواقعة تحت سيطرة النظام بريف الرقة الغربي، كما أغلقت قوات النظام معبر الرقة الرئيسي والذي يقع على طريق الرقة – السلمية من جهة الريف الجنوبي لمدينة الطبقة.