لليوم الرابع على التوالي.. معبر سراقب الإعلامي يفشل في استقطاب المواطنين والقوات الروسية تنسحب من الموقع بعد استهداف عناصر قوات النظام في المنطقة

لليوم الرابع على التوالي.. معبر سراقب الإعلامي يفشل في استقطاب المواطنين والقوات الروسية تنسحب من الموقع بعد استهداف عناصر قوات النظام في المنطقة

محافظة إدلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، انعدام الحركة أمام معبر سراقب لليوم الرابع على التوالي.

ويوم أمس استهدفت الفصائل الاسلامية، مواقع قوات النظام و محيط القوات الروسية على محور كفر بطيخ الذي يبعد بضعة كيلومترات عن موقع المعبر الجديد، تزامنًا مع هبوط حوامات روسية شرق منطقة كفر بطيخ وانسحاب عناصر النقطة الروسية، أمس، في ظل فشل عمل المعبر والضغوطات التركية لفتح الطرقات الدولية.

وكانت وسائل إعلام النظام قد ادعت بافتتاح معبر سراقب أمام المدنيين الراغبين بالخروج نحو مناطق سيطرة النظام، دون تسجيل أي حالة خروج للمدنيين من المناطق الخاضعة لسيطرة “تحرير الشام” والفصائل.

وقد أشار المرصد السوري إلى انعدام الحركة في محيط “المعبر الإعلامي” الذي افتتحه النظام السوري أمام المدنيين الراغبين بالخروج من مناطق سيطرة الفصائل نحو مناطقه تحت مسمى “معبر آمن لخروج المدنيين” من منطقة سراقب في ريف إدلب الشرقي.

ورصد المرصد السوري لحقوق الانسان ردود فعل ساخرة من بعض الأشخاص المتواجدين ضمن مناطق النظام حول افتتاح “المعبر الآمن” وعلقوا على الأمر بـ”لك لا يجو نحن منروح لعندن – انتوا افتحوا معبر بالعكس ولا تخافوا حتى تمثال صلاح الدين رح يهرب من سورية – جهزولن بطاقات ذكية مشان ينعموا بالحياة الكريمة” في إشار منهم إلى انعدام أدنى مقومات الحياة ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.

المرصد السوري أشار أيضا إلى أن منطقة سراقب الخاضعة لنفوذ النظام السوري وحلفائه في ريف إدلب الشرقي، تشهد هدوءًا نسبياً، ولا يوجد أي حركة عبور أو مرور لمدنيين من مناطق الفصائل وهيئة تحرير الشام إلى مناطق النظام السوري، بعد ترويج وسائل إعلام الأخير يوم أمس عن افتتاح معبر للمدنيين في المنطقة اعتباراً من يوم الاثنين.