لليوم الـ 46 على التوالي.. مظاهرات السويداء مستمرة حتى إسقاط النظام وتطبيق القرار الأممي “2254”

محافظة السويداء: توافد العشرات من أبناء السويداء من عدة مناطق وتجمعوا في ساحة السير/الكرامة وسط مدينة السويداء لليوم الـ 46 على التوالي للمطالبة بإسقاط النظام والإفراج عن المعتقلين وتحسين الأوضاع المعيشية التي باتت ترهق كافة فئات الشعب السوري وتطبيق القرار الأممي 2254 والذي يفضي للانتقال السلمي للسلطة.

وأشار المرصد السوري أمس إلى توافد أعداد كبيرة من أبناء قرية الجنينة وشهبا إلى ساحة السير/ الكرامة في وسط مدينة السويداء، للمشاركة في التظاهرة الحاشدة المستمرة بعد دخولها في الشهر الثاني، وسط ترديد هتافات تنادي بـ “عاشت سوريا يسقط بشار الأسد”، “خاين خاين حزب البعث خاين”، “ما نريد بيت الأسد”، “الشعب يريد إسقاط النظام”، “2254”، “بشار ولاك مابدنا ياك”، “يابشار أرحل عنا”، يابشار الكبتاغون”.

ويدعو المتظاهرون إلى تنحي بشار الأسد وإسقاط نظامه، وتحقيق انتقال سياسي، وتطبيق القرار الدولي 2254، وبناء جسم سياسي وطني بعيدا عن مفهوم المركزية، وتحسين الواقع الاقتصادي في البلاد.

كما وكتبت النساء المشاركات في التظاهرة اليوم على أيديهن شعار “2254”، بالإضافة إلى لافتات كتب عليها ” حاضر ومستقبل أمن حق”