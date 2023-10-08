لليوم الـ 51 على التوالي.. السويداء تواصل مظاهراتها ضد النظام وتتضامن مع أهالي إدلب

محافظة السويداء: توافد العديد من أبناء السويداء، من كافة قراها ومدنها إلى ساحة الكرامة/السير وسط المدينة لليوم الـ 51 للمطالبة بإسقاط النظام والإفراج عن المعتقلين وتحسين الأوضاع المعيشية التي باتت ترهق كافة فئات الشعب السوري وتطبيق القرار الأممي 2254 والذي يفضي للانتقال السلمي للسلطة، كما رفعوا شعارات تضامنية مع أهالي إدلب وما يتعرضون له من هجمة شرسة من قوات النظام والميليشيات المساندة لها من طيران وقصف بري.

وأشار المرصد السوري في 4 تشرين الأول الجاري إلى خروج العشرات من أبناء قرية الهيات والقرى المجاورة لها في ريف السويداء الشمالي الشرقي بمظاهرة مسائية في القرية طالبوا فيها بإسقاط النظام والانتقال السلمي للسلطة، كما خرج العشرات من المواطنين أمام صرح سلطان باشا الأطرش في بلدة القريا في ريف السويداء الجنوبي، مرددين هتافات مطالبة بإسقاط النظام، حيث ردد المتظاهرون هتاف “يشار ولاك ما بدنا إياك”.