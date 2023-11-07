لليوم الـ 83 على التوالي.. استمرار الاحتجاجات المناوئة للنظام في السويداء

محافظة السويداء: توافد العشرات من أبناء محافظة السويداء إلى ساحة الكرامة، للتعبيرعن حقهم والمطالبة بتقرير مصيرهم وإسقاط النظام، وتطبيق القرار 2254 والانتقال السلمي للسلطة وبناء جسم وطني لا مركزي يضم النسيج السوري بكافة أطيافه، وذلك لليوم الـ 83 على التوالي.

وأشار المرصد السوري أمس إلى أن العشرات من المواطنين خرجوا في مظاهرة شعبية في بلدة المزرعة بريف السويداء الغربي مطالبين بإسقاط النظام والانتقال السلمي والسياسي للسلطة في البلاد، ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها شعارات منددة بالنظام ومطالبة بالحرية وتطبيق القرار 2254.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم تجمع العشرات من أبناء محافظة السويداء في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، بمظاهرة ضد النظام وممارساته القمعية بحق أبناء الشعب السوري، مطالبين بتطبيق القرار 2254، وتحقيق انتقال سياسي، وتنحي رأس النظام، وبناء جسم وطني لا مركزي يضم النسيج السوري بكافة أطيافه.